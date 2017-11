Afrique Centrale: Congo/RDC - Un projet à l'étude sur la conservation de la zone hydroforestière

Le peuple congolais n'en veut plus. La République démocratique du Congo se plonge davantage dans une… Plus »

Il faut souligner que la découverte des tourbières pourra être mise à profit par le Congo et la RDC en vue de contribuer au développement socio-économique des communautés locales et à la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale pour les générations futures.

En effet, des scientifiques ont récemment découvert que le paysage du lac Télé au Congo et le lac Tumba en RDC renferme une grande richesse de fossiles, de la matière organique enfouie sous terre. Cet immense réservoir pose une question centrale pour les écologistes et pour les projections climatiques de la planète.

Démarré en 2016, ce projet entend assurer la conservation de la zone hydroforestière transfrontalière du lac Télé et du lac Tumba. Il vise aussi à protéger la biodiversité, à assurer une utilisation durable des ressources et préserver le fonctionnement des puits de carbone de la forêt humide du Bassin du Congo ainsi que du site des zones humides autour de ces deux lacs.

