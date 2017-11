Maroc/Cote d'Ivoire: Bain de foule pour le Onze national à son arrivée à l'aéroport Felix-Houphouët Boigny

Le match se jouera sous une température de 27 degrés Celsius et un taux d'humidité de 87%. L'avion spécial transportant la sélection marocaine a atterri mercredi soir vers le coup de 19h45 à l'aéroport international Felix-Houphouët Boigny après un vol d'un peu plus de 4 heures, rapporte le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

A son arrivée, le Onze national a eu droit à un bain de foule et à un accueil des plus chaleureux qui lui a été réservé par le public marocain.

Une ambiance bon enfant devant motiver davantage le groupe dépêché pour le match décisif de samedi prochain à 17h30 contre la sélection ivoirienne. Ultime cap à franchir en vue de faire partie des 32 équipes qualifiées pour les phases finales du Mondial 2018 en Russie.

Mais d'ici le jour J, le Onze national devra peaufiner les ultimes réglages en vue d'être fin prêt pour ce choc, de la 6ème manche du groupe C, sachant qu'il n'a besoin que du point du nul pour être comblé de bonheur.

Toutefois, ce serait risqué de se contenter du strict minimum et il va falloir jouer à fond ses chances devant une équipe ivoirienne sommée de gagner si elle veut décrocher pour la quatrième fois consécutive son ticket pour une phase finale de Coupe du monde.

Un scénario que les coéquipiers de Mbarek Boussoufa sont tenus d'avorter et ils en ont les moyens en dépit de quelques facteurs défavorables : la pelouse du stade Felix-Houphouët Boigny qui laisse à désirer et des conditions climatiques où chaleur et humidité vont de pair. Selon la météo, le thermomètre frôlera, à l'heure du match, les 27 degrés Celsius avec un taux d'humidité atteignant les 87%.

Après une concentration de trois jours à Rabat dans la discrétion la plus totale, les informations à caractère officiel au sujet de l'EN devaient tomber hier, du moment où les premières trente minutes de la séance de jeudi devaient être ouvertes à la presse.

Autrement dit, l'on saura davantage sur la sélection marocaine notamment l'état de santé de certains joueurs, particulièrement Mehdi Benatia et Noureddine Amrabat, annoncés par certaines sources comme étant indisponibles pour ce match.

Il y a lieu de rappeler que le Onze national abordera ce match, sifflé par l'arbitre gambien Papa Gassama, en étant leader du groupe C avec 9 points, soit une longueur d'avance sur son adversaire du jour, sachant que les équipes du Gabon et du Mali, qui s'affronteront également samedi, sont hors course.