Tunisie: Le parfait contre-exemple !

Dépourvue d'électricité, d'eau, d'assainissement, de clôture, de gardien, elle a été délaissée.

Un abri de fortune !

Et avec le temps, elle s'est transformée en gîte pour les SDF la nuit, en pâturage pour le bétail, en parking pour les voitures utilitaires, les charrettes et les calèches, les grands camions chargés de foin... le jour. Il a fallu que M. Habib Chaouat revienne au gouvernorat de Médenine pour qu'elle renaisse de ses cendres. En effet, en s'y rendant, récemment, le gouverneur n'a pas caché sa stupéfaction en la trouvant dans un état aussi lamentable.

Opérationnelle en 2018

Sur les lieux , après avoir parcouru la place et constaté de visu toutes les anomalies, le gouverneur a donné ses instructions et ses ordres au secrétaire général du gouvernorat, le délégué de Zarzis, le commissaire à la jeunesse et aux sports, les représentants de la Sonede, la Steg et l'Onas, tous présents avec lui, pour qu'elle soit remise en état, bien clôturée, avec une seule porte d'entrée et un gardien et opérationnelle à partir du 1er janvier 2018.