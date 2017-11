Tunisie: Karim Haggui à la rescousse

Ainsi, après avoir convaincu Yassine Chikhaoui, Zoubeir Baya et Riadh Bouazizi, le patron de l'Etoile vient d'obtenir l'aval d'une ex-gloire du club, l'ex-arrière international de Strasbourg, Bayer Leverkusen, Hannover, Stuttgart et Dusseldorf, en l'occurence Karim Haggui.

Outre sa mission de consultant du président, Haggui aura aussi son mot sur la stratégie globale de l'Etoile.

Zied Jaziri : «Solidaires dans la douleur»

Après avoir quitté l'exécutif étoilé, Zied Jaziri s'est récemment livré sur les raisons de son départ : «L'élimination en Ligue des champions face à Ahly du Caire m'est restée en travers de la gorge. Ce revers amer m'a conduit à démissionner, car il a touché tout le macrocosme étoilé. La tension, l'ambiance, tout a changé. Je suis déçu, bien entendu. Mais ce qui m'a le plus déplu, c'est cette mise en accusation en règle. L'Etoile n'a pas besoin de chercher des boucs émissaires. L'honneur d'un club et de ses serviteurs ne peut être mis en cause. C'est pourquoi j'ai jeté l'éponge.

Vous savez, les affaires techniques sont soumises au jugement du staff technique. Et, avec Hubert Velud, on n'empiète pas sur les plates-bandes des autres ! Maintenant, on doit tourner la page. L'Etoile doit avancer et scruter l'horizon. Les challenges, les défis, les prochaines échéances qui attendent l'équipe. L'ESS doit forcément repartir malgré tout !».

Laâjimi, président de la section football

Enfin, toujours dans le cadre du renouveau étoilé, Mehdi Laâjimi a été désigné nouveau président de la section football de l'Etoile Sportive du Sahel.