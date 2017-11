Cote d'Ivoire: Détention préventive - La moyenne nationale tourne autour de 40 à 45%.

Selon Daniogo Klofanhan N'golo, directeur des affaires civiles et pénales, qui a animé une communication portant sur le "cadre général de la détention préventive en Côte d'Ivoire ", ce séminaire a pour objectif donc, de revisiter les textes qui réglementent la détention préventive. Notamment les articles 137 et 138 du code de procédure pénale.

Pour lui donc, ce séminaire doit être pragmatique, de sorte à faire des propositions pertinentes et concrètes, qui vont être mises en œuvre dès les semaines qui viennent, comme le souhaite le garde des sceaux et l'ensemble du gouvernement.

Cet atelier qui réunit 22 juges d'instruction, des magistrats du parquet, les régisseurs des maisons d'arrêt et de correction, l'inspection générale dudit ministère, la Direction des affaires civiles et pénales (Dacp), le barreau de l'ordre des avocats, le cabinet du ministre et des responsables du ministère du plan et du développement, vise à mener les réflexions idoines, à l'effet de parvenir à une réduction du taux de personnes en détention préventive à 33% au maximum, mais aussi à diminuer la durée de ces détentions dans les maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire.

Ayant donc pris la pleine mesure de cette situation, le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l'homme a décidé de mener des actions vigoureuses, à l'effet de changer cette donne qui ternit les importants efforts fournis par le président Alassane Ouattara et son gouvernement.

À titre d'exemple, à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, ce taux se situe autour de 49%, contre 45% à Man et 46% à Daloa. Tandis que la norme internationale est de 25 à 30%.

