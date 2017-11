Burkina Faso: Opportunités d'affaires dans les Hauts-Bassins - Les USA en prospection à Bobo-Dioulasso

Aussi, a-t-il ajouté, les échanges ont porté sur le partenariat qui existe entre les Etats-Unis d'Amérique et leurs amis qui travaillent dans le développement économique, commercial et social. Par ailleurs, le diplomate américain a annoncé la création d'une nouvelle Chambre de commerce dans son pays, qui pourra accompagner la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.

Il y a également des opportunités d'affaires avec l'AGOA (African Growth and Opportunity Act) qui facilite l'accès des produits au marché américain, sans droit de douane ni de taxe. L'ambassadeur Andrew Young a pour sa part, remercié l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins, pour son accueil. « C'est un énorme plaisir d'avoir échangé avec les responsables de la Chambre de commerce sur les opportunités d'affaires de la région », a-t-il affirmé.

Cet échange va beaucoup apporter à la région, c'est la conviction du vice-président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins. La sortie de la communauté économique aux Etats-Unis, renforcée par la présence du président Roch Marc Christian Kaboré le 19 septembre dernier, avait permis de discuter avec la Chambre de commerce américaine sur les capacités de développement de la région. «C'est l'occasion pour nous de réitérer à la communauté économique américaine, qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires dans les Hauts-Bassins qui restent non développées ou en attente, pour le développement du Burkina Faso », a-t-il dit. De son avis, les opportunités d'affaires entre le « pays des Hommes intègres » et le « pays de l'Oncle Sam » sont énormes. Cela est essentiellement focalisé sur l'exportation des produits du crue, à savoir l'anacarde, le sésame.

