Maroc: La retraite, un vrai casse-tête

De ce fait, la Cour recommande entre autres de « s'orienter vers la création d'un pôle public, de manière à asseoir une convergence vers un régime public viable et pérenne », d'«unifier les règles de liquidation des pensions dans l'ensemble du secteur public » et de « s'orienter vers une tarification des prestations prenant compte de l'évolution démographique, sociale et économique que connaît le pays ».

Nous rejetons cette vision. La solution n'est pas dans l'augmentation des cotisations, mais dans la réforme globale du système». Et de préciser : « Il faut trouver un juste milieu entre les intérêts des fonctionnaires et ceux de l'Etat ».

Et d'ajouter : « Certes la RCAR maintient son équilibre financier, mais le revers de la médaille, c'est que les pensions y sont dérisoires. Nous croyons que la fusion des deux caisses doit se faire en conservant les points positifs des deux et en évitant ceux qui ne le sont pas ».

Le rapport de la Cour des comptes a d'ailleurs fait état de cette situation en assurant que « le nombre de retraités augmente plus vite que celui des affiliés. Ainsi, le rapport démographique est passé de 12 actifs pour un retraité en 1986, à 6 en 2000 et à 2,23 en 2016. Il devrait atteindre 1,74 en 2024 ».

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.