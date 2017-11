Burkina Faso: Audience à l'Assemblée nationale - Echanges sur les résolutions de la 71e session de l'UPA

« Nous nous préoccupons du bien-être des populations, de la cohésion sociale, de la paix et de la stabilité de nos Etats. Le défi majeur, c'est de préserver la souveraineté et l'Etat de droit dans les pays africains », a-t-il argué. Pour lui, la 40e conférence de l'UPA va permettre de donner des orientations à tous les pays. « Le président du Faso a souhaité que toutes les recommandations issues de notre rencontre soient communiquées aux différents chefs de gouvernement », a conclu M. Cassama, tout en insistant sur la poursuite de la coopération institutionnelle entre les différents parlements africains.

Il a ajouté : « Nous avons aussi abordé l'ouverture ce jour (Ndlr : jeudi 9 novembre 2017) de la 40e conférence de l'UPA, qui tournera autour de huit points nécessaires au bien-être des populations. L'Afrique est confrontée de nos jours à des problèmes de sècheresse avec une baisse de la production agricole, et au terrorisme face auxquels nos chefs d'Etat et de gouvernement s'organisent ». A l'entendre, l'UPA, organisation régionale très importante comprenant 45 parlements, s'intéresse aux questions liées au développement du continent.

Depuis le 6 novembre 2017, des responsables de parlements membres de l'Union parlementaire africaine (UPA) séjournent à Ouagadougou, à la faveur de la tenue de deux rencontres de la structure, à savoir la 71e session du comité exécutif et la 40e conférence. Hier jeudi 9 novembre 2017, ils ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, « très actif » et « compétent » aux yeux du premier responsable de l'UPA, Cipriano Cassama. « Nous avons échangé sur les résolutions et recommandations de la 71e session du comité de l'UPA clôturée, hier. Nous avons évoqué les défis de développement auxquels les parlementaires sont confrontés dans nos différents pays », a confié celui-ci à l'issue de l'audience.

