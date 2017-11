Ile Maurice: Paradise Papers - Pravind Jugnauth met les points sur les i

Paradise Papers: Pravind Jugnauth met les points sur les i by L'express Maurice on Scribd

«Notre juridiction a toujours adopté des pratiques réglementaires saines et conformes aux lois internationales portant sur la transparence et l'échange d'informations.»

Le chef du gouvernement s'appuie notamment sur la notation qu'a reçue Maurice par l'Organisation for Economic Cooperation and Development Criteria, cette année, pour avancer que le pays a été décrit «à tort» comme étant un paradis fiscal.

Il avance que le gouvernement de Maurice a pris connaissance des allégations «sérieuses et non fondées» formulées par l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) à l'encontre de Maurice.

