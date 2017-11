Maroc: L'Autorité marocaine du marché des capitaux se dote d'un "Collège des sanctions"

Pour sa part, le président de l'organe a présenté un exposé exhaustif sur le processus de mise en place du Collège des Sanctions, ainsi que sur la procédure de sanction "conçue pour répondre avec célérité et efficacité aux saisines, notamment à travers l'instauration d'un certain nombre de délais à respecter".

La présidente de l'AMMC, Mme Nezha Hayat, a salué les qualités et l'expertise des membres du Collège, présidé par le magistrat Hassan El Afoui, président de la Cour d'appel du tribunal de commerce de Casablanca, qui sera épaulé par deux membres, Me Azzedine Kettani, avocat au barreau de Casablanca, et Abdeljalil Chraibi, praticien chevronné ayant occupé diverses fonctions au sein de grandes entreprises de la place marocaine.

L'installation de cet organe, qui fonctionnera en toute autonomie, fait partie des innovations majeures apportées par la loi n°43-12 relative à l'AMMC (ancien CDVM), qui a constitué un tournant historique en matière de la régulation financière au Maroc et de renforcement du statut juridique du régulateur et de ses pouvoirs, rapporte la MAP.

