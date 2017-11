Maroc: Les industriels marocains du BTP au Batimat de Paris

Des industriels marocains du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) participent, depuis lundi, à Paris à la 31ème édition du Salon Batimat, un rendez-vous incontournable des acteurs internationaux du bâtiment.

Cette 7ème participation marocaine à ce salon, qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'accélération industrielle 2014-2020, est organisée par Maroc Export, en collaboration avec la Fédération des industries des matériaux de construction (FMC) et la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), rapporte la MAP.

La présence des industriels nationaux à ce salon, qui se poursuit jusqu'à vendredi, a pour objectif notamment la promotion des matériaux de construction marocains à l'export à l'échelle internationale.

Le Salon Batimat représente à ce titre une plateforme internationale de rencontre des représentants du secteur du bâtiment et de la construction venant de pays africains, arabes et européens. Une occasion de recevoir tous les clients potentiels.

Le secteur marocain du bâtiment et des travaux publics connaît ces dernières années un essor sans précédent, indique Maroc Export dans un communiqué, précisant qu'il contribue à 6% du PIB et compte près de 60.000 entreprises, dont une majorité opérant dans le domaine de la construction (58% environ).

En 2016, affirme la même source, le BTP a enregistré la création moyenne de 52.000 postes d'emploi, soit une progression de 5,3% du volume d'emploi du secteur.

Il est porté à long terme par une dynamique positive, compte tenu du déficit en logement, du développement du pays (programmes de villes nouvelles) ainsi que des programmes des grands chantiers.

Grâce à leur savoir-faire et à leur longue expérience, les opérateurs marocains du secteur se lancent depuis quelques années à la conquête de nouveaux marchés à l'international, rappelle Maroc Export.

Les professionnels du secteur comptent amplifier leur implantation sur des marchés à fort potentiel, notamment dans les pays arabes et d'Afrique subsaharienne où leur présence est de plus en plus forte grâce à l'aide apportée par les pouvoirs publics et aux relations privilégiées qu'entretient le Maroc avec les pays du continent.

Afin de mettre en avant l'évolution du secteur du BTP, Maroc Export organise de multiples manifestations à l'international notamment le Salon «Big 5 show» à Dubaï, le Salon «Saoudi Build» en Arabie Saoudite, le Salon «Batimatec» en Algérie, ainsi que des missions BtoB en Afrique et ailleurs.

Le Salon Batimat a accueilli lors de sa précédente édition 2.436 exposants dont 51% d'internationaux et 340.000 visiteurs professionnels dont 21% provenant de 180 pays.

Avec un chiffre d'affaires total dépassant 170 milliards d'euros, plus de 1,4 million de salariés et plus de 536.000 sociétés, le secteur français du bâtiment et des travaux publics est un poids lourd de l'économie française.

Il rassemble toutes les activités de la construction des bâtiments publics/privés, de la promotion immobilière, du génie civil et des travaux publics. Le bâtiment représente plus de trois quarts des effectifs.

Après plusieurs années de repli, la filière française du bâtiment a renoué avec la croissance en 2016 (+0,4% en valeur, +1,9% en volume), selon les derniers chiffres communiqués par la Fédération française du bâtiment (FFB).

Cette même organisation prévoit une amplification de la croissance en 2017 : hausse de 1,3% en valeur et de 3,4% en volume.