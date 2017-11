Tunisie: Les moyens de ses ambitions

Tous les indices augurent d'une compétition à fière allure et de qualité. Les équipes ont eu largement le temps pour préparer leurs affaires, renforcer leur potentiel humain en procédant à des recrutements susceptibles de réaliser le plus attendu.

Le nouvel exercice, qui précède la participation tunisienne au Mondial 2018, devrait refléter sans la moindre équivoque le niveau technique élevé et la remarquable prestation de l'équipe de Tunisie lors de la CAN du Caire, lui ayant permis d'accéder à la plus haute marche du podium africain.

Le critérium de la Ftvb a été l'occasion pour les staffs techniques des clubs, après la valse des transferts, de mettre de l'ordre dans leur effectif et de se fixer sur les vraies dispositions des nouvelles recrues. Certains entraîneurs sont satisfaits, d'autres estiment que les nouveaux engagés ont besoin encore du temps pour s'adapter avec les choix technico-tactiques.

Voici par ailleurs les renforts réalisés au cours de l'intersaison chez les clubs suivants :

-Etoile du Sahel : Bilel Ben Hssine, Mohamed Ben Slimène, Ihssen Saïdi, Paul Sanderson (Australien).

- Espérance de Tunis : Hosni Karamosli, Aljendro Gonzalès (Cubain)

- Saydia Sidi Bou Saïd : Walid Ben Cheikh, Walid Houaz, Mohamed Zmerli, Amin Nouira, Ghassen Besbès.

- Club Sfaxien : Anouer Taouerghi, Marouène Mrabet, Karim Brini, Dos Santos (Brésilien)

- USTSfax : Jamel Ben Ghriba

- MSBouSalem : Chouaïeb Belhadj Salah, Mahmoud Chaouch, Samir Zaghdoudi, Ahmed Guenichi, Sami Ben Mahmoud, Wassef Korbi.

- ASPTTSfax : Mehdi Abbès, Fehmi Miladi, Skander Mellouli, Hassen Smaoui.

Les entraîneurs de la Nationale A

Côté entraîneurs, seules l'EST et l'USTS ont opté pour la continuité, alors que l'ESS demeure conduite par un étranger.

Voici la liste :

ESS : Boris Grinigrov (Franco-Russe)

EST : Nizar Chkili

Saydia : Yassine Sghaïeri

CSS : Marouène El Fehri

COK : Mohamed Ali Ben Cheïkh

ASM : Chokri Bouzidi

USTS : Moncef Belaïba

MSB : Ameur Nasraoui

TAC : Anouer Chkili

ASPTTS : Ezzddine Chaffaï

Jouini rejoint Al Ahly, Ben Tara rempile avec Chaumont

Après la CAN, l'international Chokri Jouini était de retour au Caire pour rejoindre son nouveau club Al Ahly. Idem pour son collègue Wassim Ben Tara parti en France pour continuer avec le club de Chaumont pour la deuxième saison consécutive.

Le CA commence avec les seniors filles

La nouvelle saison 2017-2018 constitue le retour du Club Africain sur la scène volleyballistique après un long arrêt qui a duré plus de quinze ans.

La reprise de l'activité vient d'être enregistrée par les seniors féminines avec une large victoire acquise au détriment du club de Testour (trois sets à zéro) pour le compte de la première journée de la Nationale B.