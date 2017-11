Maroc: GunsOnPegs, spécialiste britannique de la chasse, veut s'installer au pays

Selon le délégué de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) à Londres Amine Boughaleb, le marché britannique de la chasse est le plus important dans le monde, soulignant les efforts soutenus déployés par l'ONMT avec d'autres partenaires pour positionner le Maroc comme destination de la chasse touristique et développer ce nouveau produit de niche.

Il a cité à égard l'Espagne, l'Argentine et l'Afrique du Sud, comme des destinations prisées par les chasseurs britanniques, estimant que le Maroc est aussi une destination très attrayante grâce à son climat méditerranéen tout au long de l'année, à la diversité de ses paysages et à sa proximité de l'Europe.

Cette annonce a été faite par Tom Adams, l'un des dirigeants de cette société de chasse touristique qui compte près de 95 000 clients et propose une large gamme de produits et de services en ligne aux chasseurs amateurs ou professionnels.

Le spécialiste britannique de la chasse GunsOnPegs a annoncé mercredi son intention de s'installer au Maroc en marge du salon international du tourisme de Londres (World Travel Market) qui s'est tenu du 6 au 8 novembre avec la participation de plus de 5.000 exposants venant de plus de 180 pays dont le Royaume.

