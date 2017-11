Maroc: Anas Bekkali hisse le drapeau marocain sur l'Himalaya

Armé d'une forte volonté et d'un haut esprit de patriotisme, le jeune parachutiste marocain Anas Bekkali a décidé de hisser le drapeau marocain au sommet de la plus grande chaîne montagneuse du monde, l'Himalaya au Népal, en commémoration du 42ème anniversaire de la Marche Verte.

Sautant d'une hauteur de 7000 m, le champion marocain a survolé la chaîne de l'Himalaya en portant au plus haut le drapeau marocain en dépit des conditions météorologiques très difficiles et des vents forts qui soufflent sur cette région.

Dans une déclaration à la MAP, ce professionnel de la chute libre a fait savoir que cette aventure, organisée en commémoration du 42ème anniversaire de la Marche Verte, vise à favoriser le rayonnement du Maroc, tout en faisant connaître ce sport prisé par les amateurs de sensations fortes.

Le Marocain établi aux Emirats arabes unis a de même noté que son défi a été bien relevé, lors de la manifestation "Everest Skydive 2017" organisée au Népal, réalisant ainsi un nouveau record mondial, soit le plus haut saut en faisant flotter le plus grand drapeau sur les chaînes de l'Himalaya.

Il a ajouté que cet exploit a nécessité une préparation technique de plus d'une année, aidé en cela par une équipe spécialisée qui comprend plusieurs techniciens, outre trois photographes qui ont également dû sauter pour filmer l'action.

Anas Bekalli a aussi révélé que plusieurs défis ont été relevés lors de ce saut en parachute réalisé après celui de Dubai en 2016 au-dessus de "The Palm Jumeirah", précisant que la point de départ qui nécessite près de 30 jours de marche, a été atteint en dix jours seulement grâce à la forte volonté de l'équipe.

La team a affronté également des difficultés en relation notamment avec le faible taux d"oxygène dans l'air et la rareté des eaux, a relevé le champion marocain, ajoutant qu'il avait déjà mené un saut individuel expérimental pour tester la force du vent et les conditions climatiques de la chute libre.

Une cérémonie a été organisée par le consul honoraire du Maroc à Katmandou, Basnet Chaudhry, en l'honneur d'Anas Bekkari qui a avait fait preuve à travers son initiative sportive d'un fort sens de patriotisme.

La rencontre a été marquée notamment par la présence du ministre népalais du Tourisme, de la Culture et de l'Aviation civile, Jitendra Narayan Dave, et du second de l'ambassade du Maroc à New Delhi, Hassan Alaoui Msetifi.

Lors de cette cérémonie organisée en commémoration du 42è anniversaire de la Marche verte et du 10 anniversaire d'"Everest Skydive", M. Msetifi a passé en revue les profondes significations de la Marche verte. Un programme sur le tourisme au Népal a été présenté à cette occasion, outre une vidéo sur les principales réalisations sportives du champion marocain.

Né en 1988 à Khénifra, Anas Bekkali avait émigré aux Etats arabes unis où il a rejoint pour la première fois l'équipe "I fly" pour le parachutisme.

En février 2010, le champion marocain est devenu membre de l'institution "International body flight" où il a terminé sa formation en tant que moniteur de chute libre. Une année plu tard, il avait rejoint "Sky Dive Dubai", soit l'une des principales stations de parachutisme dans la région.

Le professionnel de la chute libre qui exerce dans ce domaine depuis plus de sept ans, compte à son actif 8000 sauts, se forgeant ainsi une place parmi les moniteurs en parachutisme du quatrième niveau.

Anas Bekkali qui a réussi à réaliser des records dans cette pratique sportive notamment dans les années 2011, 2013 et 2015, a aussi accompagné plusieurs célébrités internationales dans leurs sauts, notamment la star américaine Will Smith, et des internationaux du foot tels que Zineddine Zidane, Mitchell Rodriguez et Ronaldo.

Il est également membre organisateur du championnat du monde en parachutisme à Dubai, du "The Palm Jumeirah", et coordinateur du projet « X C F- Guinness des records en parachutisme".