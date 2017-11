Ile Maurice: Installation de CitiBank - Sesungkur et Manraj en négociations à Londres

Le paysage bancaire se diversifie davantage. Des négociations ont eu lieu récemment à Londres entre le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, et le directeur général et chargé des activités de CitiBank en Afrique, Peter Sullivan. D'ores et déjà, CitiBank opère dans le pays à travers sa banque de correspondance sud-africaine.

Accompagné du secrétaire financier Dev Manraj, et du patron du Board of Investment Ken Poonoosamy, le ministre Sesungkur a souhaité que cette banque soit présente à Maurice pour accompagner financièrement les opérateurs souhaitant investir en Afrique. Et plus particulièrement au Sénégal, où CitiBank opère une succursale.

Opérationnelle depuis le 4 août, la Zone économique spéciale (ZES) du Sénégal est le fruit d'un accord entre les gouvernements mauricien et sénégalais. L'objectif est d'offrir un espace économique aux entreprises locales.

Le pôle Afrique au sein de la CitiBank est impliqué dans le développement de produits financiers pour des clients de grandes entreprises et des collectivités publiques. Idem pour l'avancement en matière de financements et de placements (sovereign clients) en Afrique subsaharienne.

Du coup, la délégation mauricienne s'est appuyée sur les connexions de Peter Sullivan dans le continent pour vendre la stratégie africaine, en insistant sur l'importance d'abriter une banque de la taille de CitiBank.

Celui qui a participé à l'émission d'obligations pour une brochette de pays, dont le Ghana, le Gabon, le Sénégal et le Nigeria, est considéré comme un spécialiste de l'Afrique.

Fondée en 1812, Citi-Bank, l'ex-City Bank of New York, puis First National City Bank of New York, fait partie du groupe Citigroup. Ce dernier est considéré comme l'un des plus importants dans le monde (avec des actifs de USD 75 milliards pour l'année 2015).