Maroc: Le programme Elite consacre ses nouveaux lauréats

C'est pas moins de 13 nouvelles entreprises qui ont été choisies pour former la 4ème Cohorte du programme Elite Maroc, lors d'une cérémonie organisée récemment par la Bourse de Casablanca.

13 firmes qui emploient près de 11.000 personnes et dont les domaines d'activités sont aussi diverses que variés, allant du secteur industriel aux télécommunications, en passant par l'agro-alimentaire et l'électroménager.

Cette cérémonie a également consacré trois entreprises de la 1ère Cohorte d'Elite en leur offrant la certification «ELITE», à savoir, 10 Rajeb, fabricant de portes et placards, Energy Transfo, société de fabrication et réparation des transformateurs, ainsi qu'Iwaco, distributeur des produits et services du 3ème opérateur marocain de télécoms Inwi.

Cette certification leur offre d'une part, une garantie de visibilité auprès des investisseurs nationaux et internationaux et d'autre part une facilité de financement, notamment par l'accès à une plateforme digitale visible à plus de 600 investisseurs, 180 fonds d'investissements et une centaine de partenaires d'Elite (JP Morgan, Citi Group, Deloitte, KPMG, PWC, etc).

Le programme Elite, qui de nos jours est passé de 35 à 48 entreprises, soit un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 14 milliards de dirhams (MMDH), selon Karim Hajji, directeur général de la Bourse de Casablanca, dans des propos relayés par la Map, permet au marché officiel des actions, créé le 7 novembre 1929 sous le nom d'Office de compensation des valeurs mobilières, de jouir d'un statut d'exception, car le Royaume est le premier pays non européen où le programme Elite a été instauré en avril 2016.

Depuis son lancement, ce programme aura offert aux PME plusieurs modules de formation incontournable à l'appréhension des outils nécessaires afin d'améliorer leur gouvernance, leur business plan, ainsi que leur visibilité vis-à-vis de potentiels investisseurs.

Autant d'actions dont se félicite Luca Peyrano, PDG d'Elite, et qui considère l'expérience de ce programme au Maroc comme un franc succès, permettant de braquer les projecteurs sur les entreprises marocaines les plus prometteuses. D'autant plus que le programme accompagne l'émergence du Maroc en tant que hub financier.

Cependant, avant de faire partie des heureux élus, les entreprises labellisées programme Elite ont été passées au crible fin selon plusieurs critères.

Le tri se fait par rapport aux aspects purement financiers, mais pas que. Il prend aussi en considération la vision à long terme des entreprises au même titre que les ambitions qu'elles affichent.

L'émergence du programme Elite remonte à plus de 5 ans. C'est en 2012 qu'il fut créé par London Stock Exchange Group, l'une des plus anciennes bourses de valeurs mobilières du monde, et qui regroupe environ 3 000 sociétés issues de plus de 70 pays avec près de 400 intermédiaires de marché.

Lancé dans un premier temps en 2012 au sein de la place boursière italienne représentée par la société Borsa Italiana, basée à Milan, le programme fit son apparition l'année suivante au Royaume-Uni.

Même s'il est estampillé Élite, paradoxalement, le programme tend à démocratiser l'accès au marché de capitaux pour les PME (private equity, fonds de capital-risque, produits de dette, etc.) à travers trois phases distinctes : une phase de formation et de partage d'expériences, une phase de mise en place des bonnes pratiques et une autre de confrontation au marché.