Maroc: 4ème édition de la Nuit des philosophes à Rabat et Casablanca

La quatrième édition de la Nuit des philosophes se tiendra vendredi 10 novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat et samedi 11 novembre à l'Institut français de Casablanca.

Après le succès des premières éditions qui ont rassemblé un public de plus de 9.000 personnes, l'édition de cette année, organisée dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc 2017, connaîtra la participation de 30 grands penseurs, philosophes et artistes français et marocains qui seront invités à échanger avec le public le vendredi à la Bibliothèque nationale de Rabat et le samedi à l'Institut français de Casablanca, indiquent les organisateurs dans un communiqué conjoint.

A Rabat, la Nuit des philosophes sera inaugurée par Jean-Claude Monod par une conférence intitulée "Le livre et les livres", tandis qu'à Casablanca, Vicent Delecroix ouvrira le débat, précise le communiqué.

Les intervenants venus de France et du Maroc animeront des leçons et des débats en français et en arabe autour de trois grands thèmes ("En a-t-on fini avec la vérité ?", "Penser l'image" et "Peuple (s)" ), font savoir les organisateurs, notant que des conférences, forums de discussion et lectures de textes philosophiques sont également prévus.

Houria Abdelouahed, Faouzi Bensaid, Omar Berrada, Marc de Launay, Moulim El Aroussi, Ymane Fakhir, Michael Foessel, Patricia Lavelle, Nabil Mouline, Noureddine Sail, Meryem Sebti et bien d'autres seront au rendez-vous, ajoute la même source.

Au programme de ces nuits, 32 "halqas philosophiques" (leçons de 30 minutes sur un sujet précis, suivies de 15 minutes d'échange avec le public), 5 dialogues philosophiques, 6 échanges entre artistes et philosophes, 38 Labos-Grains de philo et 30 intervenants francophones et arabophones sont prévus.

Et de souligner que pour la première fois, des conversations entre artistes et philosophes seront proposées sur des sujets tels que "Image, exclusion et discrimination" ou "Utopie et image de la pensée", dans l'objectif de créer des ponts entre l'art et le débat d'idées.

De plus, des rencontres privilégiées entre les philosophes et des groupes de classes terminales émailleront une fois encore le cours de cet événement et ce, suite à l'engouement des lycéens pour les Labos Grains de philo lors des trois précédentes éditions.

Le Commissariat de ces Nuits est assuré cette année par Jean-Claude Monod, philosophe, cinéaste et directeur de recherche au CNRS et Driss Ksikès, écrivain et dramaturge, conclut le communiqué.