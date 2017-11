Burkina Faso: Violences basées sur le genre - Un paquet de services essentiels pour les victimes

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a lancé, le « paquet essentiel pour les femmes et les filles victimes de violences », au cours d'un atelier du 6 au 8 novembre 2017 à Ouagadougou.

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) est résolument engagé dans la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) dans le monde en général et au Burkina Faso en particulier.

C'est dans cette perspective qu'en collaboration avec l'ONU Femmes, l'OMS, le PNUD et l'ONUDC, il a mis en place en 2015 un programme conjoint mondial sur les services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violence. Ce programme, aux dires de la représentante-résidente de l'UNFPA au Burkina Faso, Dr Edwige Adekambi Domingo, a produit le « paquet de services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violences».

Selon ses explications, ce paquet comprend les services essentiels qui devraient être fournis aux victimes ainsi que les lignes directrices pour leur coordination. Ce sont les services sociaux, ceux de la santé, de la justice et de la police. Après des années d'expérimentation dans quatre pays-pilotes (Guatémala, Mozambique, Tunisie, Pérou), ledit paquet a officiellement été lancé au Burkina Faso au cours d'un atelier du 6 au 8 novembre 2017 à Ouagadougou.

Le but de ce lancement était de permettre aux acteurs intervenant dans la lutte contre le phénomène, de se familiariser avec le contenu du paquet, en vue de mettre en place un organe de coordination au niveau national pour traiter efficacement des questions de violences. Toute chose qui devrait conduire à l'élaboration d'un plan d'actions pour l'introduction d'une réponse multisectorielle coordonnée à la VBG ‘'au pays des Hommes intègres", foi de Mme Domingo. La ministre en charge de la Femme Laure Zongo, a salué la tenue d'une telle rencontre au regard de l'ampleur et de la recrudescence de certains types de violences au Burkina Faso.

Il s'agit, entre autres, des coups et blessures, de l'excision, du mariage d'enfants, de l'exclusion sociale, du viol, du harcèlement, etc. Convaincue que la violence à l'encontre des femmes et des filles constitue une violation grave des droits de la personne, elle s'est réjouie du lancement du paquet essentiel qui va permettre de renforcer le dispositif de lutte déjà mis en place par son département. Elle a invité les acteurs à bien se l'approprier afin de développer ensemble une réponse multisectorielle coordonnée à la VBG au Burkina Faso.