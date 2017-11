Congo-Kinshasa: Pas de 3ème mandat

Sur qui les Congolais peuvent encore compter pour sortir de cette crise ? Sindika Dokolo, Moïse Katumbi ou Félix Tshisekedi ? La réponse n'est rien d'autre que l'Unité. Toutes les forces de l'opposition doivent rester souder pour renverser ce régime dictatorial qui n'accorde aucun crédit aux droits humains et à la vie social des gouvernés. C'est ainsi que, les organisations citoyennes comme Filimbi et Lucha continuent à militer pour arracher la vraie démocratie en RDC.

Le peuple dit non au troisième mandat du président Kabila. Déjà, tous les accords signés ont été clairement violés notamment, ceux de la Cité de l'OUA et de la Saint Sylvestre. Les Etats Unis partagent le même avis : « Kabila doit impérativement partir ».

