Cote d'Ivoire: Maurice Bandaman aux libraires francophones - « Là où le livre est absent, c'est la place au terrorisme ».

Une occasion, pour tous et chacun d'adresser un satisfecit public à René Yedieti, Pdg de la Librairie de France Groupe de Côte d'Ivoire, fer de lance du secteur, ainsi qu'à son collaborateur, Brahim Soro, élu administrateur de l'Ailf et cheville ouvrière du présent séminaire.

L'objectif principal de cette rencontre, outre le fait de réunir les adhérents statutaires de 12 pays (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Tchad) est de dresser un état des lieux de la situation des librairies africaines à partir de constats avérés et de difficultés communes rencontrées par les libraires de la zone.

Pour M. Goffe, la transversalité du conclave d'Abidjan, et ce dans le droit fil des rencontres périodiques interactives, devrait déboucher sur des propositions concrètes et opératoires pour l'essor ou, à tout le moins, la renaissance du livre en Afrique.

« La caravane du livre et de la lecture »sont les thématiques qui sont soumises à la sagacité de quelque 30 libraires venus de 12 pays africains, ainsi que leurs pairs éditeurs, auteurs, techniciens de la chaîne du livre, accompagnés par leurs homologues d'Europe et de d'Amérique du Nord.

« La circulation du livre en Afrique et le relationnel avec les éditeurs africains » ; « L'accès aux appels d'offre et marchés publics » ; « Les usages commerciaux et relations avec les éditeurs » ; « Les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture » ; « Les relations avec les institutionnels en France et localement en Afrique » ;

Toute chose qui s'arrime à la volonté politique volontariste impulsée par le Chef de l'Etat de Côte d'Ivoire à travers la loi en cours d'édiction de l'industrie du livre qui entend, en plus de promouvoir les différents évènements, établir un Fonds et fonder la « Bibliothèque nationale de la renaissance africaine » au profit de l'universalité.

En effet, pour le ministre, l'activité livresque qui inclut tous les acteurs, des auteurs aux lecteurs, en passant par les éditeurs, libraires et autres critiques et pouvoirs publics, ne saurait se revêtir d'un autre objectif que celui d'un humanisme de bon aloi.

Mieux, pour lui, et au regard des idéaux de l'aire francophone dans la démocratisation de la pensée et de la liberté, il a soutenu : « Là où le livre est absent, c'est la place qui est faite à la haine, à la violence, au terrorisme ».

