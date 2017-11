Cameroun: CONAC - Aucun « directeur » arrêté

De même, il importe de relever que la Commission anti-corruption n'a pas, depuis sa création, de démembrements dans les régions. Son siège et ses services se trouvent actuellement à Yaoundé, au palais des Congrès. Le président de la CONAC rassure le peuple camerounais que, sous l'impulsion permanente du chef de l'Etat, la CONAC continuera, dans ses missions de prévention, d'investigations et de coopération, d'œuvrer pour faire du Cameroun un pays où l'intégrité constituera une valeur capitale pour tout citoyen ». Yaoundé, le 09 novembre 2017 Pour le président et par délégation, le Secrétaire permanent (é) NGALLE EYOUM

Le président de la Commission nationale anti-corruption tient à informer l'opinion publique que cette nouvelle est fausse. Elle a été montée avec des éléments recueillis sur Internet pour décrédibiliser les efforts de la lutte contre la corruption entrepris au Cameroun et ternir l'image des structures anti-corruption du pays et principalement celle de la CONAC. Dans les images qui circulent, l'argent contenu dans les valises est le fruit d'une saisine de la police fédérale du Brésil en septembre 2017, d'une somme de 16,4 millions de dollars.

