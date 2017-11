Cameroun: Promotion des investissements - Grande mobilisation

Porteurs de projets, investisseurs et secteur public réunis depuis hier à Douala dans le cadre du Cameroon Investment Forum.

3000 milliards de F d'investissements projetés, suite à la signature de 134 conventions entre l'Agence de promotion des investissements (Api) et des entreprises privées. Et quelque 47.000 emplois probables, toujours dans le cadre desdites conventions. Selon le directeur général de l'Api, ces résultats ont été enregistrés depuis la tenue du premier Cameroon Investment Forum (Cif), organisé en novembre 2015 à Douala. Marthe Angeline Minja les a présentés hier, 9 novembre, à l'ouverture de la deuxième édition du Cif, qui charrie beaucoup d'espoirs, dans le sillage du forum précédent.

Le thème pour 2017 donne d'ailleurs de claires indications, quant aux buts poursuivis : « Mise en relation des porteurs de projets et des partenaires techniques et financiers pour la promotion de l'industrie locale et l'attraction des investissements ». L'industrie, voilà le cœur du projet. Le sillon sur lequel semer les graines du développement, de la croissance économique. A cet effet, le ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, qui a ouvert le forum au nom du Premier ministre, a présenté aux investisseurs, opérateurs économiques et autres acteurs présents, le Plan directeur d'industrialisation (Pdi) du Cameroun.

« La solution à la structuration de la stratégie globale de développement » du pays, a expliqué Ernest Gwaboubou. Ou encore, « la boussole de l'action du gouvernement en matière de développement industriel ». Le défi qu'il permettra de relever, de manière générale, sera d'accroître le niveau de transformation des matières premières. Mais de façon plus concrète, les domaines dans lesquels miser pour l'avenir au Cameroun sont l'agro-industrie, l'énergie et le numérique. Le ministre Gwaboubou a présenté un échantillon de filières y relatives : forêt-bois, textile-coton-cuir et confection, hydrocarbures et raffinage, mines, métallurgie et sidérurgie.

En s'adossant toujours sur le Pdi, il est question de s'engager dans une politique volontariste de formation professionnelle des métiers techniques et technologiques, permettre au Cameroun de rayonner davantage à l'international, et atteindre un des buts fixés par le président de la République et que le Minmidt a rappelé : « Faire du Cameroun l'usine de la nouvelle Afrique industrielle ». Deux autres membres du gouvernement présents ont présenté des opportunités d'investissement dans leurs secteurs respectifs, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Ayissi, et celui de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbwentchou. Le Cif 2017 s'achève ce 10 novembre.