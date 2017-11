Cameroun: Meurtre des forces de défense - Le tollé général

Celle qui consiste à s'attaquer, avec des armes de guerre aux éléments des forces de défense et de sécurité. Face à cette dérive, les autorités administratives locales ont pris des mesures de restriction des mouvements des personnes, des véhicules et des engins à deux roues.

Des personnels de la gendarmerie nationale y ont laissé leurs vies, du fait d'individus armés. Ces actes s'inscrivent dans la continuité de ceux perpétrés quelques semaines auparavant et qui se sont caractérisés par la pose de bombes de fabrication artisanale dans les villes de Bamenda et de Douala. Aujourd'hui, ces hors-la-loi sont passés à une autre étape.

Depuis lundi dernier, l'on observe une escalade dans la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec des attaques de plus en plus ciblées contre des éléments des forces de défense et de sécurité.

