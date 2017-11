Cote d'Ivoire: Pont Henri Konan Bédié - La monnaie exacte désormais exigée aux guichets

Quasiment deux ans après la décision de la Société de construction du pont RiviéraMarcory (Socoprim) de ne plus accepter les billets de 5.000 F CFA et 10.000 F CFA, cette structure vient de remettre le couvert. Cette fois-ci avec une mesure qui n'est pas faite pour plaire aux usagers du pont Henri Konan Bédié. « Rupture de monnaie. A partir du jeudi 09 novembre 2017, préparez le montant exact au péage », c'est cette affiche qui est ainsi placardée aux différents guichets des postes à péage de ce pont.

Ce qui veut dire que désormais, il faudrait se présenter avec la monnaie exacte aux caisses. Au niveau de Socoprim, une source qui a requis l'anonymat, souligne que cette mesure indépendante de leur volonté est temporaire.

Ce qui n'est pas pour rassurer de nombreux usagers que nous avons interrogé. Pierre Acka, employé au Centre de transfusion sanguine à Treichville et habitant Adjamé 220 logements est amer. La colère des usagers « Cette décision est surprenante.

Il y a quelques années, lorsque Socoprim avait décidé de ne plus prendre les billets de 5000 FCFA et 10 000 FCFA, elle avait rassuré que c'était momentané. Après l'on sait ce qui s'est passé puisque ces billets n'ont plus été autorisés. Et en plus ceux qui doivent chercher la monnaie ce ne sont pas les clients.

En tout cas cette situation doit être réglée au plus vite au risque de se voir confronté à de nombreux embouteillages », a-t-il fait savoir.

M. B., cadre dans une banque de la place, déplore ces décisions qui sont prises. « Donc ce sont les clients qui doivent aller chercher la monnaie. Vers quelle banque vont-ils se tourner ! Les gens font du commerce de la monnaie et l'Etat ne fait rien. Il y a un trafic de monnaie et on laisse faire.

Et cela va se répercuter sur les usagers qui ne brassent pas au quotidien la monnaie. C'est à la société de mettre tout en œuvre pour avoir de la monnaie et non pas au client », s'est offusqué M.B. Quant à Marie-Ange G., cadre dans une société d'hydrocarbures et qui emprunte régulièrement le pont HKB, elle se dit exaspérer.

« Cela n'est pas normal. Si l'entreprise veut obliger les usagers à avoir des cartes qu'elle le dise. Si ce n'est pas de la dictature, ça y ressemble fortement. C'est à la société de se donner les moyens de satisfaire les usagers », at-elle soutenu.

Quand Jules O lui affirme que « c'est parce que ce pont est très fréquenté que cette société se permet d'imposer ce genre de décisions aux usagers ».

Sur les réseaux sociaux où la colère des usagers est très perceptible, plusieurs d'entre eux disent être prêts à braver cette décision en se présentant aux guichets avec 1000 FCFA voire 2000 FCFA et voir ce qui leur sera fait. Vivement qu'une solution soit trouvée avec célérité.