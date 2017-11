Ile Maurice: Commission drogue - Le lien entre Raouf Gulbul et Peroomal Veeren établi

L'avocat a démenti cette information et a dit ne pas se souvenir de ce rendez-vous. «You have a selective memory», lui a alors rétorqué Paul Lam Shang Leen, qui était particulièrement grincheux hier.

Autre information intrigante révélée par Paul Lam Shang Leen : une réunion nocturne qui remonte au 10 juillet de cette année entre Raouf Gulbul et les avocats Athon Murday, Ashley Hurhangee et Samad Golamaully. Raouf Gulbul aurait profité de ladite réunion pour convaincre les trois personnes d'avoir la même version que lui au sujet de la réunion de St-Pierre, s'ils sont convoqués par la commission drogue.

Des informations pour le moins troublantes ont été dévoilées devant la commission d'enquête sur la drogue, hier, jeudi 9 novembre. Deux numéros de téléphone portable, l'un enregistré en Colombie et l'autre à Maurice, ont été répertoriés sur deux autres cartes SIM. L'une est enregistrée au nom de l'épouse de Raouf Gulbul et l'autre au nom du trafiquant de drogue Peroomal Veeren. Les conversations se sont déroulées entre avril 2015 et mars 2016. Ce qui prouverait, selon Paul Lam Shang Leen, que l'avocat a été en contact avec le caïd...

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.