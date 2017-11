Ile Maurice: Ramgoolam sur les propos de Soodhun

Faisant un bond dans le passé, il a rappelé des faits similaires qui s'étaient déroulés en 2000 alors qu'il était Premier ministre. «Un de mes Senior Ministers était pointé du doigt pour des propos racistes qu'il avait tenus lors d'une réunion nocturne. L'affaire avait été publiée dans l'express. Et lorsque j'avais dissout le parlement, ce ministre avait été laissé sur la touche. Il n'avait pas eu de ticket alors qu'il était un candidat clé. Cela démontre la différence qu'il y a entre Pravind Jugnauth et moi.»

Il déplore qu'à la veille du 50e anniversaire de l'indépendance du pays, le no. 4 du gouvernement mette en péril l'unité nationale de notre pays. «Soodhun a fait une déclaration de guerre contre l'unité nationale. Il n'a plus sa place au parlement. Je demande sa destitution. De plus, il dit ne pas être un communaliste. Mais tel n'est pas la question, car il ne mesure pas la gravité de ses propos», fait ressortir Navin Ramgoolam.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.