Cote d'Ivoire: 39ème session de l'UNESCO - Kandia dévoile les attentes du gouvernement ivoirien

Notamment le renforcement de l'appui de l'Unesco au bureau national de la Côte d'Ivoire et au programme d'alphabétisation. Les autres domaines tels l'environnement et les TIC ont fait aussi l'objet des préoccupations que la ministre Kandia Camara entend soumettre à Mme Audrey Azoulay.

C'est pourquoi, nous avons décidé de donner la priorité à l'éducation et à la formation », a déclaré la première responsable du système éducatif ivoirien. « Nos attentes sont grandes et nombreuses : nous souhaitons que l'Unesco puisse poursuivre l'accompagnement qu'elle a toujours apporté à la Côte d'Ivoire.

Avant d'ajouter que le gouvernement ivoirien souhaite que la nouvelle directrice générale accorde la priorité à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. « Nous sommes un pays en voie de développement et nous aspirons à devenir émergents.

« Je voudrais exprimer toute notre reconnaissance à Mme Irina Bokova et féliciter Mme Audrey Azouley qui vient d'être élue à la tête de notre organisation », a indiqué le ministre ivoirien de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

