Cote d'Ivoire: Petite transformation agricole - CI Engineering présente ses offres aux femmes entrepreneurs

Avant d'ajouter que depuis janvier 2017, son organisation et la Chambre de commerce ont initié une série de formation sur l'amélioration de la qualité des produits alimentaires transformés et sur les moyens de faciliter leur écoulement, d'où la rencontre thématique de ce jeudi.

« En effet, si nous parvenons de mieux en mieux à transformer une partie de notre production, et ce en respectant les normes de qualité requises, nous serons à même de pouvoir satisfaire aux exigences de certains marchés internationaux et accroître substantiellement nos revenus », a-t-elle souligné.

Selon elle, la Côte d'Ivoire dispose d'un immense potentiel agricole regorgeant d'importantes opportunités capables de permettre de créer suffisamment de valeurs, et répondre efficacement aux problématiques de la pauvreté et du chômage, notamment chez les plus jeunes.

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de transformer 50% des matières premières agricoles à l'horizon 2020. C'est pourquoi, elle a organisé, le jeudi 9 novembre, à Abidjan-Plateau, une rencontre autour du thème « Appui technique et technologique à la petite transformation : offre de CI - Engineering ».

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.