Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Quatre projets de loi adoptés en plénière

Il s'agit du projet de loi modifiant le code de procédure civile, commerciale et administrative ; du projet de loi portant répression des infractions prévues par l'acte uniforme du traité sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2017-301 du 17 mai 2017 relative à la modification de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-47 du 10 février 2016 sur le renforcement des droits des créanciers dans les procédures collectives d'apurement du passif et du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°2017- 302 du 17 mai 2017 sur la modification de l'article 2 de l'ordonnance n° 2015-904 du 30 décembre 2015 relatives aux procédures spéciales pour le règlement des petits litiges. Il faut indiquer que le projet de loi modifiant le code de procédure civile, commerciale et administrative suggère que face au délai anormalement long pour l'obtention d'une décision de justice, qu'un délai de six mois soit imparti au tribunal pour faire connaitre sa décision sur une affaire portée à sa connaissance.

