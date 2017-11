Cote d'Ivoire: MCC - Cérémonie de signature du programme Compact de la Côte d'Ivoire

document

La cérémonie de signature de l'Accord de Don du Programme Compact de la Côte d'Ivoire a eu lieu ce mardi 7 Novembre 2017 à Washington D.C en présence du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara et de Madame l'Ambassadrice Stephany Sullivan, Sous-secrétaire D'Etat adjointe par intérimdans les locaux du Département d'État.

L'Accord de Don d'un montant de 524 740 000 million USD a été signé par le Ministre de l'Economie et des Finances, M. Adama Koné et M. Jonathan Nash, Directeur Exécutif par intérim du MCC

Pour le Président ivoirien, il s'agira notamment de répondre aux défis majeurs et permettre à l'économie ivoirienne de croître pour le bien-être des populations. « Les projets sélectionnés à travers une méthodologie rigoureuse répondent à nos défis majeurs.

Dans un pays où le secteur privé est le principal moteur de croissance et où 70% de la population a moins de 35 ans, la productivité du secteur privé et le chômage des jeunes sont des problèmes critiques.

Nous n'avons donc, aucun doute, que ces projets auront un impact décisif. Mais, au-delà des projets, les leçons tirées, la méthodologie, les connaissances et le transfert de savoir-faire serviront aussi comme outils pour de plus grandes transformations structurelles,» a affirmé le Président Ouattara.

Cette signature intervient suite à l'approbation du Programme par le Conseil d'Administration du MCC le 27 Septembre 2017.

Le Programme Compact de la Côte d'Ivoire, permettra de stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté grâce à des investissements dans le secteur de l'éducation, de la formation technique et professionnelle, et dans le secteur des transports.

De son côté, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire apportera une contribution supplémentaire de 22 millions USD en appui au Programme.

«Le programme Compact vise à créer des opportunités et accroitre la stabilité pour les populations et les entreprises en Côte D'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et aux Etats-Unis. Onze millions de personnes vont éventuellement bénéficier des retombées économiques des projets, » a déclaré M. Nash.

Le Coordonnateur National du Programme Compact-CI Madame Aïda A.N'diaye-Riddicka noté l'importance du travail accompli pour améliorer le bien-être des populations ivoiriennes.

« Cette signature est un évènement majeur pour la Cote d'Ivoire, le fruit d'un travail intensif, d'un engagement à tous les niveaux sous le Leadership du Chef de l'Etat.

Pour que le MCC, une institution importante, créée depuis 2004, affirme aujourd'hui que la Cote d'ivoire est un pays d'effet MCC reflète l'étendue de nos efforts.

Bien sûr nous sommes fiers d'être au cœur de cette action et nous n'avons aucun doute que ce modèle nous permettra dans la phase d'exécution du Compact d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement.

Tout ceci au bénéfice de nos populations, afin d'assurer un mieux-être à tous, et offrir à chacun une part de développement auquel il a droit » a déclaré Mme N'diaye-Riddick,

Dans le cadre du Compact, deux projets seront financés sur une période de cinq (05) ans:

Le projet «Compétences pour l'Employabilité des jeunes et la Productivité des entreprises»comprend un volet Enseignement Secondaire et un volet Enseignement Technique et Formation Professionnelle.

Le volet Enseignement Secondaire améliorera l'accès à l'éducation de base et notamment au premier cycle du secondaire, avec, entre autres, la construction de 74 à 84 collèges de proximité et renforcera la qualité de l'enseignement au secondaire avec un appui à la formation initiale des enseignants.

Un autre objectif important de ce projet est de renforcer la scolarisation des filles au secondaire afin d'atténuer les disparités entre les sexes.

Le volet Enseignement Technique et Formation Professionnelle vise la création de 3 à 4 centres de formation professionnelle en partenariat public-privé en réponse aux besoins du marché du travail.

Les investissements du Projet « Abidjan Transport » permettront d'accroitre la compétitivité de la ville d'Abidjan, en améliorant le mouvement des biens et des personnes dans la ville d'Abidjan, avec, entre autres, la réhabilitation de quatre (04) voies routières principales.

Egalement inscrit au projet, un volet important de renforcement des capacités de gestion et de planification des structures gouvernementales en charge des questions de transport et d'infrastructure routière, avec un focus sur l'entretien routier.

Pour terminer, le Chef de l'Etat a souhaité plein succès à ce programme. « Ce Programme Compact-CI témoigne des liens étroits entre nos deux pays et est également le gage de la confiance du Gouvernement américain en l'avenir de notre pays».

Pour rappel, le 16 Décembre 2015 la Côte d'Ivoire a été sélectionnée par le Conseil d'Administration du MCC pour le développement d'un Programme Compact.