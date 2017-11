Cote d'Ivoire: Serge Bilé appelle les écoliers à construire un pays plus fraternel

Un message fort ! L'écrivain-journaliste Serge Bilé était, hier, à l'EPP Pilote de Marcory, à l'initiative du Rotary Club Atlantis. Il s'agissait, pour lui, d'échanger les pensionnaires de cet établissement sur son dernier ouvrage pour enfant intitulé « Tiwa et la pierre miroir ».

« Ce livre est une invitation à vous donner du courage pour comprendre qu'il faut toujours dépasser l'image qu'on a de nous, parce que l'autre peut être diffé- rent et nous enrichir. La réconciliation passera par vous.

Et la Côte d'Ivoire de demain, celle qu'on veut construire, celle qu'on veut plus fraternelle, celle d'autrefois, peut-être même mieux qu'autrefois, c'est vous qui la ferez», a dit Serge Bilé à ses petits hôtes, qui l'ont ému aux larmes avec une interprétation de la chanson « Nouveau monde » (écrite par lui et interprétée par Orlane).

Ensuite, il a aussi fait comprendre à ces écoliers qu'ils ont la chance de se « débarrasser de tous les problèmes que les adultes ont construit entre eux et qui font que nous sommes quelquefois divisés ».

« Je vous demande d'oublier de quelle région vous venez, de quel parti sont vos parents. Sachez plutôt que vous êtes tous Ivoiriens et qu'à ce titre vous devez construire ce pays demain.

Et ce livre (« Tiwa et la pierre miroir »), c'est pour vous montrer le chemin et vous inciter à dépasser les clivages», a insisté Serge Bilé.

Justement « Tiwa et la pierre miroir » est un conte symbolique qui traite du thème de la différence avec optimisme et qui transportera les enfants, ces hommes et femmes de demain, dans un univers magique.

C'est l'histoire d'un petit gar- çon, Tiwa, qui va réussir à réconcilier deux peuples (les bleus Senouki et les roses Sakinou) qui étaient à couteaux tirés et se regardait en chiens de faïence.

Pour M. Diomandé Messou, président du Rotary Club Atlantis, l'objectif de cette activité est d'inciter les élèves à lire et de les sensibiliser à la thématique de la réconciliation.

Faut-il le noter, ce club service a fait don de 500 exemplaires de ce livre à l'EPP Pilote de Marcory Quant à Mme Hortense Koffi, directrice de l'établissement scolaire, elle a souhaité que l'école porte le nom de Serge Bilé. Enfin, le Directeur du livre, Henri N'Koumo, a salué cette initiative.