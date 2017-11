Madagascar: Natoa Rasolonjatovo, un jeune peintre à suivre de très près

A seulement 19 ans, Natoa compte à son actif dix ans de carrière. Retour sur le début d'un jeune prodige de la peinture sur verre.

Le garçon est devenu un jeune homme! On se souvient de sa première exposition, il y a six ans! Natoa avait tout juste 14 ans. Passionné par la peinture, il avait déjà une certaine idée du style qu'il voulait adopter plus tard.

Son professeur Rija Rambelo a d'ailleurs détecté ce plus qui le distinguait des autres. « Il était le plus jeune dans ma classe. Il avait seulement huit ans quand il était venu ici.

Contrairement à beaucoup d'autres de mes élèves, il était là par choix et non parce qu'on le lui a suggéré ou on l'y avait inscrit. Il est très agile et captait rapidement. Il a du talent et ira certainement loin », avait-il confié à l'époque. Et il est effectivement allé très loin.

En 2011, il reçoit le premier prix de la peinture au CGM. Il a également déjà participé au Tour régional de Madagascar après avoir bénéficié de la formation « Z'îles et Z'art ». Plus tard, le CGM lui attribuera la « Médaille d'art » pour ses multiples expositions individuelles dans ce centre culturel.

Il y a quelques mois, il représente la Grande Ile au cinquième forum des métiers de l'artisanat de l'Océan Indien sur la place de la République à Mamoudzou.

Sélectionné par la Chambre de commerce d'Antananarivo, Natoa y a exposé ses plus belles œuvres avec les quelques artisans locaux triés sur les volets, ceux de Mayotte et de l'Union des Comores.

Peinture sur verre. Autrefois passionné par la peinture à l'huile au couteau, Natoa, depuis quelques années s'est tourné vers d'autres horizons et tente de nouvelles expériences pour se distinguer. « La peinture sur toile est devenue monnaie-courante. Si j'évolue dans ce domaine, je resterai dans l'ombre.

Aujourd'hui, je suis sûr de faire de l'art mon métier et non une simple passion ou un passe-temps. Je veux aller au delà du classique et trouver le style qui me définit, qui fera la différence et qui fera que quand les gens voient une œuvre, ils reconnaissent de suite ma touche personnelle, ma signature ».

Pas très sûr de lui à ses débuts, Natoa Rasolonjatovo se faisait aider par son professeur. Avec la pratique, il a fini par avoir confiance en lui. A 19 ans, le jeune homme sait exactement ce qu'il veut. Plus mûr et plus sûr de ses choix, le disciple de Rija Rambelo a aujourd'hui trouvé sa voie.

Dix ans de peinture. Cette année, Natoa Rasolonjatovo célèbre dix ans de peinture. Un évènement qui sera célébré à tambours battants au Tamboho Ambodivona le 17 novembre. Intitulé « Lokon'i Gasik'art », l'exposition mettra en avant des scènes de vie et paysages malgaches... sur verre, bien sûr.

« Ce sera pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de ma carrière ». Une aubaine à ne rater sous aucun prétexte pour tous ceux qui n'ont jamais pu apprécier les œuvres de Natoa Rasolonjatovo.