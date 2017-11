Madagascar: Financement de l'électrification - Le vice-président de la BAD, Amadou Hott est sur la Grande Ile

Le problème énergétique à Madagascar commence à être résolu pour de bon. Après l'augmentation de 60MW de la capacité de production pour le Réseau Interconnecté d'Antananarivo, c'est maintenant le vice-président en charge de l'énergie auprès du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), qui est en mission officielle à Madagascar.

Accompagné de son conseiller, Dr Daniel Schroth, et du chargé principal des Opérations de la BAD, Nyaki Zangbula Kaningbi, la délégation de l'institution financière africaine a effectué hier, une visite de courtoisie auprès du ministre des Finances et du Budget, non moins gouverneur du Groupe de la BAD à Madagascar, Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona.

Comme l'on s'y attendait, cette visite à Antaninarenina a permis aux deux parties d'aborder le suivi-évaluation de l'appui du Groupe de la BAD à Madagascar, et particulièrement leur soutien au secteur de l'Energie, qui revêt d'une grande importance pour le développement socio-économique du pays.

En effet, l'amélioration de l'accès à l'électricité, ainsi que de la qualité de service lié à ce secteur d'activité reste encore un vrai casse-tête pour les dirigeants successifs de la Grande-île.

Du côté de la BAD, résoudre ce problème fait partie de ses cinq priorités qui visent à : Éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité - Nourrir l'Afrique - Intégrer l'Afrique - Industrialiser l'Afrique - et Améliorer la qualité de vie des Africains. Bref, avec cette visite officielle, on s'attend à plus d'intervention de la BAD dans le secteur énergétique.