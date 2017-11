Madagascar: Tout faire pour calmer les inquiétudes des parents

La peur conjuguée à l'ignorance a fait son œuvre et cela a généré ce genre de réaction. Hier, elle fut d'une ampleur qui a surpris les responsables. La leçon doit être tirée et va certainement pousser ces derniers à rassurer les parents.

Finalement, il y a eu plus de peur que de mal, mais on imagine les bousculades et les véritables émeutes qui auraient pu se produire. Le communiqué du ministère de la Santé que nous publions dans notre édition d'aujourd'hui rétablit la vérité et ramène la situation à sa juste proportion.

Certaines maladresses ont indisposé les personnes approchant les centres de santé. Des traitements ont été effectués de manière systématique sans que les patients soient effectivement infectés. Dans ce contexte, la méfiance s'est installée et la population a très vite été sensible à toutes les rumeurs.

La manière dont le dossier de la peste a été traité par les autorités sanitaires n'a pas été des plus habiles. Ces dernières ont parfois agi sans discernement et ont pris des mesures strictes, mais elles les ont appliquées sans l'accompagnement psychologique nécessaire.

On ne pensait pas que cela pouvait arriver, mais le mouvement de panique qui s'est répandu hier dans toute la ville est symptomatique de l'état d'esprit dans lequel se trouve la population. Les habitants de la capita le sont aujourd'hui totalement fragilisés par toutes les épreuves qu'ils ont traversées et sont sensibles à toutes les rumeurs qui peuvent se répandre.

