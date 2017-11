Madagascar: El agency - Le casting continue demain !

Et bien évidemment, les partenaires : Jopra Collection, Fitiagape vision, le restaurant Chan fiah, DL visual, Queen mode, Tatou's rent by Domoina, Manda sea food, Strelizia Antsirabe et Top Model Madagascar continueront encore de soutenir l'évènement.

Comme lors de ce premier casting, celui qui se tiendra demain au Live Hôtel Andavamamba sera jugé par des professionnels, notamment Edou candidat au top model 2016, Franck Eder, expert en modeling, Hasina, Directrice Splendide Antanimena, Christina, Directeur et fondateur d'El agency Madagascar, Prada Mbimbe, styliste international, Stéphanie (artiste/chanteuse ) et Spear'o mic parrain du grand casting.

. Ils ont effectivement défilé comme des pro avec en toile de fond show chorégraphiques avec Dih'Fusion (Krul'air fitness) et diverses animations avec Wik Kim prod et Malalanirainy.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.