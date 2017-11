Congo-Kinshasa: Transition pacifique et élections crédibles - l'Union Européenne prêche la décrispation politique

En plus de l'UE, la Belgique a insisté sur cet aspect. Pour cette dernière, tous les acteurs doivent être associés au processus devant mener aux élections et ces derniers doivent tabler sur un consensus quant aux différents aspects des élections.

"Dans ce cadre (celui de la mise en application de la décrispation politique ndlr), l'Union européenne travaillera avec les acteurs congolais et ses partenaires, en particulier les Nations Unies, l'Union Africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Organisation Internationale de la Francophonie, pour contribuer à atteindre cet objectif ", dit cette organisation.

Responsabilisant les autorités et institutions en charge de l'organisation des joutes électorales de mettre en œuvre effectivement le calendrier électoral, dans un processus consensuel impliquant tous les acteurs politiques et civils, l'UE dit se mettre en action afin que l'objectif de la décrispation soit de rigueur.

Mais, selon l'Union Européenne, "pour réunir les conditions d'élections crédibles et inclusives, il est primordial de mettre en œuvre les mesures de décrispation politique nécessaires, dans le respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016 ".

Longtemps mis à moitié dans les placards, cette recommandation, une des plus cardinales du compromis de la Saint Sylvestre, resurgit. C'est l'organisation régionale du vieux continent, l'Europe, qui la remet de nouveau sur le devant de la scène politique congolaise prise dans le tourbillon de la problématique du 31 décembre et de l'après selon les prévisions du calendrier électoral.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.