Cameroun: Kribi - Les grands projets du Renouveau salués

Les populations de Kribi ont remercié le président Paul Biya pour les réalisations faites dans la cité balnéaire.

Deux tableaux, une même réalité. Kribi, vitrine des grands projets structurants pour l'émergence, se veut être le rempart des idéaux du Renouveau et le repère du vivre-ensemble.

Acte 1. Kribi 1er. Louis Jacques Mazo, représentant du Comité central du RDPC et Serge Bénaé, le président de la section Océan-Sud I, ont rappelé aux militants que, plus qu'ailleurs, Kribi, qui abrite la Centrale à gaz, le terminal électrique, l'autoroute, le pipeline, le port et tous les autres grandes industries en devenir, mesure les enjeux, les acquis et les espoirs du Renouveau.

En masse, les populations, parmi les 300 militants des partis d'opposition qui ont ralliés les rangs du RDPC, sont venues pour demander à Paul Biya de parachever les œuvres, peu importe le temps, pour l'émergence du Cameroun.

A la section Océan-Sud II, le sénateur Grégoire Mba Mba, délégué par le Comité central salue les grandes réalisations du président Paul Biya. Dans une parfaite harmonie avec la communauté des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest vivant à Kribi, Grégoire Mba Mba et le ministre Jules Doret Ndongo ont chanté et dansé pour Paul Biya qui va de victoires en victoires.

« L'homme du Renouveau est le symbole de notre unité », ont-ils dit. Pour les échéances électorales futures, le ministre Jules Doret Ndongo a appelé les militants à maintenir la coexistence pacifique entre les communautés et, surtout à être prêts pour d'autres victoires. « Le RDPC doit encore triompher à Kribi avec son champion Paul Biya », conclut-il.