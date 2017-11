Madagascar: Poule des As - La CNAPS Sport s'approche du titre

La logique des calculs en fait mais le football c'est aussi cela. Et Elgeco Plus la sait plus que d'autres car en cas de victoire contre le COSFA et que dans le même temps la CNAPS s'impose devant le HZAM, il va falloir qu'il arrive à gagner par trois buts d'écart. Autant dire une mission presque impossible car on verrait mal les caissiers lui faciliter la tâche.

En face par contre, Tipe Randriambololona a toutes cartes en main et qu'il peut, le temps de marquer des buts, retirer ses cadres en prévision de la petite finale de dimanche contre Elgeco Plus.

Pour l'instant, tous les feux sont au vert pour permettre aux protégés de Arizaka Rabekoto Raoul de monter sur la plus haute marche du podium même si on ne se méfiera jamais assez de cette équipe d'Amparafa capable du pire comme du meilleur.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.