Mali: La problématique de la régularisation des plates - Formes « Over the top »

Selon le président de l'AMRTP (Agence malienne de régulation des télécommunications et de la poste).

Les OTT « Over the top » constituent de nos jours une préoccupation majeure non seulement pour les opérateurs des télécommunications, mais aussi pour les Etats, les régulateurs et les consommateurs. M. Cheick Sidi Mohamed Nimaga a invité tous les experts du domaine à s'impliquer davantage pour mieux poser cette problématique.

Pour les spécialistes de la téléphonie mobile, il s'agira de mettre en place des applications pour rendre la communication abordable. Le président de l'AMRTP a précisé qu'il s'agit de poser la problématique de la régularisation des plates- formes « Over the top » afin de parvenir à un terrain de jeu équitable entre opérateurs traditionnels et fournisseurs des nouveaux services.