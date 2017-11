Mali: Dakar-Bamako-Ferroviaire - La section syndicale unique/UNTM exige le paiement des salaires

Il a qualifié cette attitude du ministère de l'Economie et des Finances de fuite de responsabilité. « Nous devons être payés parce que nous sommes au compte de l'Etat malien. C'est l'Etat qui gère le chemin de fer à travers un comité inter Etat dont le Ministère de l'économie et des finances fait partie. Les responsables maliens savent que l'Etat Sénégalais est en train de payer les agents du chemin du fer du Sénégal », a-t-il soutenu.

« Nous sommes laissés-pour compte par les ministères en charge de l'Economie et des Finances et celui de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement », a-t-il dit. Avant de préciser qu'avec la reprise du chemin de fer par les deux Etats (Mali et Sénégal), les agents sont désormais au compte des Etats. A en croire M. Berthé, l'Etat Sénégalais a pris en charge les salaires des agents Sénégalais du chemin de fer Dakar-Bamako-Ferroviaire.

