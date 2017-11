Congo-Kinshasa: Calendrier électoral de Nangaa - Henriette Wamu parle d'une insulte et d'un mépris pour le peuple congolais

En vertu de l'article 64 de la constitution, l'Alliance pour le Progrès du Congo qui dit non à cette stratégie, saisit cette occasion pour inviter le peuple Congolais à se mobiliser comme un seul homme afin de mettre en pratique, sans tarder, le mot d'ordre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, ainsi en finir avec la violation de la Constitution qui a tant duré en République Démocratique du Congo.

En tant que membre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, l'Alliance pour le Progrès du Congo fait sienne la position de sa famille politique, celle de ne plus reconnaître les institutions de la République au-delà du 31 décembre 2017.

Pour le parti cher à Henriette Wamu, ce calendrier électoral est non seulement une insulte et un mépris pour le peuple congolais, mais aussi un schéma attentatoire à la Constitution ainsi qu'à l'Accord du 31 Décembre 2016.

Dans sa déclaration datant du 8 novembre dernier, ce parti dénonce un semblant de calendrier publié par la CENI et le qualifie d'une insulte et d'un mépris à la population congolaise qui aspire à l'alternance au mois de décembre de cette année.

