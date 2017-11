Cote d'Ivoire: Fluctuation du dollar - Quel impact sur le montant du MCC accordé au pays par les Etats-Unis

Le dollar, monnaie utilisée aux Etats-Unis d'Amérique connaît des fluctuations depuis le début de l'année. Alors qu'il s'appréciait à - 9, 80 % courant janvier, puis à +1, 28 % il y a un mois pour être à + 0, 49%, il y a une semaine, un dollar américain équivaut à 565, 89 FCFA.

C'est dans ce contexte que le gouvernement américain à travers son programme Millenium challenge corporation (MCC) vient d'attribuer à la Côte d'Ivoire, pays utilisateur du Franc CFA, une enveloppe de plus de deux cent milliards de FCFA pour la période 2019 -2024. Cette subvention a été octroyée à la Côte d'Ivoire compte tenu de ses performances réalisées en termes de Liberté économique (8 indicateurs), de Bonne gouvernance (6 indicateurs) et d'investissement dans le capital humain (6 indicateurs).

La Côte d'Ivoire devenue éligible pour développer un programme Compact en 2015 a bénéficié d'un appui financier d'un montant de 524, 7 millions de dollars soit près de 262 milliards de FCFA, en vue de financer des programmes structurants visant à stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. Les projets retenus dans le cadre de ce programme concernent les Compétences pour l'employabilité et la productivité, le Transport à Abidjan, à travers la réhabilitation des infrastructures routières, (notamment le tronçon Boulevard Valery Giscard d'Estaing-Boulevard du Port-Boulevard de Vridi, le Boulevard de la Paix-Boulevard de Petit-Bassam et la voie express de Yopougon), la gestion et la planification des transports, à travers le renforcement des capacités de gestion et de planification des structures gouvernementales en charge des questions de transport et d'infrastructures routières.

Le chronogramme de mise en œuvre du programme Compact prévoit, de novembre à mi-mai 2019, la poursuite des travaux préparatoires à l'entrée en vigueur du don américain prévue en mai 2019 et la mise en œuvre du programme Compact pour la période 2019-2024. Des questions méritent cependant d'être posées : les tendances fluctuantes du dollar ne pourraient-elles, pas sur le long terme, jouer sur le montant en CFA du MCC, par rapport aux rythmes des décaissements ? Et si cet argent était placé dans un DAT, ne peut-il pas générer des intérêts supplémentaires ? Le débat est ouvert...