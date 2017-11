Cote d'Ivoire: Aloco Kouassi Arthur - Pourquoi je parle de podium et de son animateur attitré avec tant d'émotion

Ful a eu des émissions qui ont suscité beaucoup d'intérêt auprès des jeunes que nous étions à l'époque. Il avait un charisme naturel. Une façon d'être. Il a inspiré bon nombre de jeunes dont je fais partie. La prononciation du nom RFK égaye. C'est un symbole de bonheur, de joie. Pour lui, on était devant nos postes téléviseurs quand il devrait animer ses émissions comme Rfk Show, Nandjelet, Podium et autres. J'en parle avec beaucoup d'émotion. L'évocation de son nom nous fait ressentir sa présence. Cela fait 28 ans qu'il est parti, mais on n'a pas l'impression que le temps passe.

Fils du département de Toumodi et député de cette ville, Aloco Kouassi Arthur n'est pas en marge de l'organisation de la 1ère édition du festival RFK Show qui se tiendra du 19 au 21 janvier 2018 à Kokumbo et à Toumodi.

