Sénégal: Tennis-Open féminin de Dakar - 42 joueuses s'alignent dans le circuit dakarois

« L'objectif, c'était d'accueillir un tournoi de grande envergure une fois par an au Sénégal, d'avoir le maximum de joueuses qui viendront montrer la beauté du tennis. Nous aurons des matchs qui seront de hautes intensités et nous souhaitons la participation des autorités du ministére des sports, du Cnoss », confie- t-il.

Faisant le point de la préparation, le promoteur du tournoi et par ailleurs ancien numéro 1 du tennis sénégalais Daouda Ndiaye est toutefois à pied d'oeuvre pour l'accueil des délégations et surtout pour remplir le cahier de charge de la fédération internationale. En attendant l'arrivée de la Suissesse Conny Perrin, ancienne numéro 14 mondiale et tête de serie du tournoi, les délégations sont attendues à partir de ce vendredi à Dakar

La compétition damepasse cette année d'un tournoi « Futures » à celui de « challenger » avec une prize money de 25000 dollars. Le promoteur enregistre cette année la participation record puisqu'il passe de 26 à 42 joueuses inscrites et issues de 29 nationalités européenne et américaines. Outre les 20 grosses pointuures inscrites d'office dans le tableau finale, 22 autres se battront sur les courts de l'olympique club de Dakar pour décrocher les 8 places à l'issue du tournoi de qualification qui se déroule du samedi 11 au lundi 13 novembre. Le tableau de 32 joueuses sera complété par quatre autres joueuses qui bénéficieront d'un « wild card » décerné par l'organisateur.

