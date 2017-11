Sénégal: Aliou Cissé, coach des Lions - «Les joueurs ont envie d'écrire leur histoire»

Face à la presse hier, jeudi 9 novembre, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a fait que ses «joueurs ont envie d'écrire l'histoire», en qualifiant le Sénégal pour la deuxième fois, à une phase finale de coupe du monde. Par la même occasion, Aliou Cissé a tenu à préciser le seul objectif de son équipe reste le ticket pour la Russie et qu'il s'obtiendra à Polokwane et à Dakar.

«On va vers deux matchs importants. Nous sommes leaders de la poule (avec 8 points devant le Burkina Faso et le Cap-Vert 6 points, l'Afrique du Sud 3ème avec 4 points, Ndlr). Mais, il reste deux matchs (pour le Sénégal et l'Afrique du Sud contre un match pour le Burkina Faso et le Cap-Vert, Ndlr). Celui de demain (aujourd'hui) reste important. On aura en face une belle équipe sud-africaine. Après, on les recevra chez nous, le mardi 14 novembre. On sait que cette place là est très difficile et c'est pour quoi, on a, à cœur de faire un bon résultat ici. Mais, on sait que ça ne sera pas facile du tout».

«Un match engagé»

«S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le match de demain sera très engagé. Nous savons qu'en face, bien sûr comme nous, on aura une équipe qui a, à cœur de gagner le match face à son public. C'est cette même envie qui nous anime. On veut vraiment retourner dans cette Coupe du monde parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que le Sénégal n'est plus reparti à une coupe du monde. Donc, c'est normal que le peuple attende une qualification. C'est pour quoi je m'attends à un match difficile. Je l'ai toujours dit, cette équipe d'Afrique du sud n'est pas une petite équipe. Mais, notre bonne performance à Praia nous met dans le bon sens. Et les trois points que nous avons pris à Praia n'auront de sens que si on fait un bon résultat ici contre l'Afrique du Sud.

C'est d'abord l'adversité qui reste notre principal ennemi. Comme je l'ai dit, en face de nous, on aura des joueurs déterminés qui jouer chez eux et devant un public qui les poussera. Mais, le groupe a l'habitude de jouer ce genre de match. Donc, nous passons de match important à match décisif. Vous comprenez alors notre détermination. Nous comptons bien le jouer et emmagasiner le maximum de points».

«La pression du stade Léopold Sédar Senghor»

«Jouer sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor sachant qu'on est chez nous et qu'il nous reste un match de qualification ne doit pas nous mettre la pression. Ça ne sera pas logique. Si on doit jouer chez nous pour se qualifier, je crois qu'on aura la mobilisation de tout un peuple. La pression ne devrait pas être sur nous mais plutôt sur l'adversaire qui se déplacera chez nous».

«Nous avons retenu les erreurs de notre défaite en Afrique du Sud»

«Aujourd'hui, il est vrai que le match qu'on avait joué ici il y a de cela un an (le 12 novembre 2016, Ndlr) est entaché par des erreurs d'arbitrage. Même s'il est vrai qu'on n'a pas réussi une très bonne première mi-temps, on a eu le temps de rectifier tout cela. Il y avait eu la coupe d'Afrique. D'ailleurs, après ce match là, beaucoup de choses ont changé dans notre façon de faire et j'espère que les erreurs qu'on a eu à commettre sur ce premier match là, on ne les commettra pas pour demain (aujourd'hui, Ndlr)».

«Le piège à éviter»

«On espère que le fait que l'adversaire soit dans l'obligation de gagner lui obligera d'ouvrir le jeu. C'est vrai qu'en venant ici ils vont essayer de sortir et de prendre le jeu à leur compte. Si c'est le cas, ça promet un très bon match. Dans des matchs comme ça, c'est la concentration sur l'essentiel qui est importante. Il y a beaucoup d'enjeux. Mes joueurs doivent plus se concentrer sur le jeu. L'Afrique du Sud, est une équipe qui a créé pas mal de problème au Sénégal. Elle nous avait déjà battu au challenge Mandela en 2016. Mais là aussi, je pense qu'on avait fait une très bonne première mi-temps contrairement à la dernière rencontre qu'on a jouée il y a un an ici sur la même pelouse. En revanche, demain (aujourd'hui, Ndlr), c'est un autre contexte, c'est une qualification en coupe du monde qui est en jeu. On a une génération qui a envie d'y aller. Et ils savent que ça passe d'abord par Polokwane ensuite par Dakar. La seule chose qui nous intéresse c'est d'aller à la Coupe du monde. Et pour y être, nous avons conscience qu'il faut gagner au moins un de ces deux maths. Que ce soit ici ou à domicile, nous avons à cœur de gagner les rencontres. C'est ce que nous avons envie de faire».

Namibie en 2001, l'Afrique du Sud en 2017, le signe d'un destin ?

Je ne sais pas. Je répondrai à cette question quand on sera qualifié ce vendredi. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de ça. Pour nous, c'est un match comme tous les autres. Il n'y a pas de signe de destin. Il nous permet d'aller à la coupe du monde. Ça aurait pu se jouer au Cap-Vert, au Burkina-Faso ou ailleurs. La seule chose qui nous importe, c'est de se concentrer et essayer de faire le mieux qu'on puisse faire».

Un zambien au sifflet

«Je ne suis pas du genre à parler beaucoup sur l'arbitrage. Je crois les arbitres font des erreurs comme tout le monde. Je n'ai pas envie de revenir sur ce qui s'est passé ici. En tout cas, l'arbitrage africain est en train de progresser. Il y a beaucoup de choses qui évoluent grâce aux médias, à la télévision et aux instances dirigeantes. Il y a vingt ans de cela, ces erreurs là seraient passées inaperçues. Pour le match de vendredi, je n'ai aucune inquiétude sur l'arbitrage. Ce qui s'est passé à Polokwane, il y a un an, est un signal fort pour l'arbitrage africain et je sais que ça va aller de mieux en mieux».

Remplaçant de Kara Mbodj

Pour le remplaçant de Kara Mbodj, on n'y réfléchit pas. La chance que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs interchangeables. On a des joueurs qui ne démarrent pas habituellement. Ils ne déméritent pas du tout. Il est clair que Kara Mbodji est une pièce maitresse de notre dispositif mais je n'ai pas d'inquiétudes. Il y a des garçons qui sont capables de jouer derrière ou en milieu de terrain. Et son remplaçant sera à 100% mentalement fort et physiquement prêt. Il apportera ce que j'attends de lui».

Formes disparates des attaquants

«Par rapport aux attaquants, que ce soit Sadio Mané, Diao Baldé Keita, Mbaye Niang ou encore Diafra Sakho, ils sont arrivés dans de très bonnes conditions. J'ai la possibilité de pouvoir compter sur 24 joueurs qui ont envie d'entrer dans l'histoire. Il y aura forcément des choix à faire. Et je suis sûr et certain qu'ils ont tous envie d'écrire leur histoire. Et je crois que le moment est arrivé pour eux de le faire.»