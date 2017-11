La clôture de la 123e édition du Magal de Touba a été l'occasion, une fois de plus, pour le porte-parole du Khalife général des Mourides de réitérer l'appel de l'actuel guide suprême du Mouridisme au dialogue entre les politiques.

A la sortie de la cérémonie, partisans du pouvoir et leaders de l'opposition se sont renvoyé la balle, s'accusant mutuellement d'être responsables de cette absence de dialogue.

Seydou Guéye, Porte-parole du gouvernement : «Chacun de nous doit voir les couleurs nationales plutôt que ses propres préoccupations»

«Je crois fermement que les recommandations du Khalife général des Mourides, transmises par son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, ne sont pas des mots vains, mais qui pourront nous servir. Le discours est traversé par un appel à l'éthique de la conviction, de la discussion et de la responsabilité. C'est dans ces conditions là qu'on peut donner à la démocratie sa qualité et à la politique sa noblesse. L'appel au dialogue du président Macky Sall est un appel national. Dans ce dialogue national, il y a une composante politique. Le dialogue national fonctionne puisqu'il est question de s'accorder sur des règles pour aller aux élections. Il a été question de s'accorder avec les forces syndicales, ce qui a valu à notre pays d'avoir un pacte de stabilité. Maintenant, c'est dans le segment politique que nous avons du mal à démarrer aux delà des aspects fonctionnels liés aux élections. Le dialogue porte sur des questions essentielles et le président a lancé ce dialogue et a donné des instructions au ministre de l'Intérieur d'ouvrir les séquences de discussions. Nous les attendons en toute convivialité, en toute dignité, en toute respectabilité, au nom du Sénégal. Chacun de nous, doit voir les couleurs nationales plutôt que ses propres préoccupations.»

Aida Mbodj, Député non inscrit : «C'est au président d'initier le dialogue»

«Nous ferons notre devoir. Par contre, dialoguer est de la responsabilité du président de la République, c'est à lui de le faire. Nous suivrons les recommandations du Khalife parce que nous sommes des talibés. Le pardon incombe aussi à celui qui détient le pouvoir. Il doit suivre les recommandations de Serigne Sidy Mokhtar. Le président doit faire appel à un dialogue. A cet instant, en cas de refus d'un homme politique, il pourra dire que tel ou tel a refusé de répondre à l'appel.»

Modou Diagne Fada, Député non inscrit : «Nous n'avons aucun problème à prendre part à un dialogue si...»

«Sur le principe, il n'y pas de problèmes. Mais, un dialogue pour qu'il soit bénéfique à tous ceux qui y participent, doit être inclusif. Il doit englober l'ensemble des forces politiques. J'ai l'impression, très souvent, que quand le pouvoir fait appel au dialogue, il regarde dans un seul sens, dans une seule direction. Le Khalife général est dans son rôle de fédérateur et de régulateur social. Il est dans son rôle de chercher à aplanir les divergences qui peuvent exister entre les différents acteurs politiques. En ce qui nous concerne, tenant compte des recommandations du Khalife et tenant compte que le dialogue est un principe fondamental, nous n'avons aucun problème à prendre part à un dialogue si toutes les conditions sont réunies. Il s'agit de la sincérité, de la transparence et s'il y a aussi, de là part du pouvoir, une réelle volonté de faire, dans notre démocratie, de grands bonds en avant.»

Moustapha Cissé Lô, Député BBY : «Il faut parler à l'opposition qui refuse toujours la main tendue du chef de l'Etat»

«Nous avons entendu un discours d'apaisement. Un discours venant du porte-parole du Khalife général des Mourides qui nous a bel et bien signifié que le Khalife réitère son appel au dialogue aux hommes politiques. Notre chef de file, le président Macky Sall, l'a déjà fait. Il doit dialoguer avec toutes les composantes de la nation, en commençant par les partis de l'opposition. Il faut parler à l'opposition qui refuse toujours la main tendue du chef de l'Etat. Nous de la majorité, nous sommes preneurs pour qu'on discute sur les questions conflictuelles afin de trouver des points de convergence pour arriver à zéro contestations aux prochaines élections. Les acteurs de l'opposition ne peuvent pas empêcher la tenue d'élection en 2019. Notre candidat est le meilleur parmi les autres. Il a le meilleur profil. Il est le candidat le plus populaire. Il n'y a pas de sujet de tabou. Toutes les questions doivent être passées en revue. Le dialogue, il faut l'accepter. Je ne juge pas nécessaire de rassembler 200 partis politiques, ceux qui sont partis aux élections. Ceux qui sont partis aux élections sans obtenir un député non pas droit au chapitre.»

Me Madické Niang, Président du groupe parlementaire liberté et démocratie : «Si le président ferme la porte du dialogue, ... il le regrettera»

«Nous voulons un dialogue sincère, un dialogue de tous les jours. Nous avions répondu à un dialogue national qui avait accouché d'une souris, malgré une belle cérémonie. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut un dialogue bien articulé. J'ai toujours dit et répété, à chaque Magal, qu'il faut construire ce pays dans le dialogue et la paix. Je continue d'être un fervent supporter de cela. Nous avions été le plus grand parti à avoir répondu à l'appel du président Macky Sall au dialogue national. Nous sommes convaincus que ce pays ne peut se construire que dans la paix et le dialogue, mais il faut que ce dialogue soit sincère. Il ne peut pas faire seul ce pays. Pour aller vers des élections apaisées, il faut qu'il réponde au dialogue. S'il ferme la porte du dialogue, je vous jure qu'il le regrettera.»