Le Groupe parlementaire de la majorité, Benno book yaakar s'est félicité hier, jeudi 9 novembre de l'élection du Sénégal au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies.

Dans un communiqué signé, Aymérou Gningue, président dudit groupe parlementaire et transmis à Sud quotidien, les députés de la majorité ont adressé une motion de félicitation et de soutien au chef de l'Etat et au Gouvernement.

Les députés du groupe parlementaire de la majorité, Benno book yaakar ont adressé hier, jeudi 9 novembre «une motion de félicitation et de soutien au chef de l'Etat et au Gouvernement. Réagissant à travers un communiqué de presse à l'élection du Sénégal du Sénégal au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies par 188 voix sur les 193 pays votants ». Le groupe parlementaire de Benno book Yaakar a estimé que cette promotion «consacre encore la place de choix de leadership de notre Etat dans le monde diplomatique, après son élection au Conseil de Sécurité des Nations Unies, sous le magistère du président Macky Sall.

Poursuivant, le groupe de la majorité considère dans ce document signé par son président, Aymérou Gningue que «la politique du gouvernement du président Macky Sall place la bonne gouvernance au cœur de tous ses programmes, politiques publiques, notamment le Plan Sénégal Émergent dont elle constitue l'un des axes essentiels, avec la transformation structurelle de l'Économie, et le capital humain, félicite le Gouvernement pour ses nombreuses actions et réalisations à tous les niveaux». Et parmi ces réalisations, le groupe parlementaire de la majorité de citer, entre autres, «le niveau de croissance soutenue du Pib des 3 dernières années avec un taux moyen de 6,7%, le niveau des investissements sans précédent et la maîtrise de la dette publique avec des seuils de viabilité respectés et bien en deçà des critères de convergence dans notre espace économique et monétaire».

Mais aussi le classement du Sénégal à la 140ème place sur les 190 économies suivies par le rapport Doing Business, passant ainsi de la 147ème place à la 140ème place et, figure de ce fait parmi les cinq meilleurs pays réformateurs en Afrique. Ainsi que du délai d'ouverture de l'Aéroport International Blaise Diagne Aibd prévu le 7 Décembre prochain, a été bien confirmé par le Premier ministre lors du dernier Conseil Interministériel. Pour toutes ces réalisations, les députés de la majorité disent renouveler leur «fidélité, solidarité, loyauté constante au président Macky Sall dans sa volonté de concrétiser ses programmes et politiques pour un Sénégal de paix et d'émergence».