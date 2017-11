Afrique du Sud/Sénégal: Éliminatoires coupe du monde 2018 - Tuer définitivement le suspense

Le salon de photographie le plus prestigieux au monde ouvre jusqu'au dimanche 12 novembre ses portes au Grand Palais,… Plus »

Ce serait un miracle que l'Afrique du Sud termine première dans la poule D. Derniers avec seulement 4 points, à quatre longueurs du Sénégal, les Bafana Bafana ont grillé leur joker. Les deux défaites face au Cap-Vert risquent d'être lourdes de conséquences. Même si la victoire (3-1) acquise face au Burkina Faso offre une lueur d'espoir aux hommes de Stuart Baxter. Mieux Keagan Dolly et ses coéquipiers comptent se servir de la décision de la Fifa de rejouer leur match du 12 novembre comme «motivation» pour réaliser l'exploit. «Nous pouvons tourner cet événement en notre faveur car certains d'entre nous ont été dans cette situation (avec Mamelodi Sundowns face à As Vita Club en Ligue des Champions en 2016, Ndlr), où tout semblait perdu. Si nous jouons de la même manière que contre le Burkina Faso, nous pouvons accomplir un miracle», a déclaré le milieu offensif. Seulement, le Sénégal n'est pas le Burkina Faso et cette fois, un problème administratif ne se pose pas.

Une victoire des Lions ce vendredi 10 novembre au stade de Polokwane qualifie le Sénégal à la prochaine coupe du monde de football. Leaders du groupe D avec 8 points (+ 4) devant le Burkina Faso (6 pts +0) et le Cap-Vert (6 pts -4), les Lions peuvent donc mettre fin au suspense dès ce soir et rendre par la même occasion, le duel Etalons-Requins Bleus sans objet ; mais aussi transformer leur match du 14 novembre à Dakar, contre les Bafana Bafana, en une rencontre de gala.Ce qui est loin d'être une chimère.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.