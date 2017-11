Cote d'Ivoire: Un financement de 115 millions d'euros pour Air Côte d'Ivoire

Air Côte d'Ivoire (ACI) vient de bénéficier d'un précieux appui du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD. Son conseil d'administration a approuvé en sa faveur, mercredi 8 novembre 2017, à Abidjan, un prêt de 98,06 millions d'euros et une garantie partielle de risques (PRG) du Fonds africain de développement (FAD) de 17,06 millions d'euros.

Ce coup de pouce est destiné à « permettre à la compagnie aérienne de moderniser et d'étendre son réseau », souligne un communiqué de la banque panafricaine.

Le financement comprend un prêt souverain de 51,16 millions d'euros, un prêt du secteur privé de 42,64 millions d'euros ainsi qu'un autre prêt FAD de 4,26 millions d'euros. Il «va permettre l'acquisition de nouveaux appareils, la création d'emplois et la formation de diverses catégories de personnel ».

La mise en œuvre de ce projet va améliorer la desserte aérienne en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Encouragées par la garantie-risques, les banques commerciales participeront au projet à hauteur de 95,09 millions d'euros, portant ainsi le financement total négocié dans le cadre du Partenariat public-privé (PPP) à 253 millions d'euros, en y ajoutant l'apport de 42,77 millions d'euros d'Air Côte d'Ivoire.

La compagnie aérienne ivoirienne entend profiter de ce financement pour ouvrir de nouvelles dessertes vers Nouakchott en Mauritanie, Bangui en Centrafrique et Luanda, en Angola.

En dépit d'une croissance récente, le secteur du transport aérien en Afrique de l'Ouest et du Centre demeure le plus faible sur le continent, entravant ainsi la croissance économique et l'intégration régionale.

L'acquisition de 5 Airbus A 320 en vue

Le financement obtenu par Air Côte d'Ivoire est donc une solution de financement innovant de nature à aider l'Afrique de l'Ouest et du Centre à remonter son retard par rapport au reste du continent en matière de transports aériens.

Le programme inclut l'acquisition de cinq appareils de la série Airbus A 320 et de l'assistance technique pour le développement et le renforcement de l'industrie aéronautique.

Il comprend la formation des pilotes et des techniciens de l'aviation et une étude en vue de la création d'un centre d'excellence en formation aéronautique.

Par ailleurs, le financement va permettre de contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le secteur aéronautique, notamment en ce qui concerne les taxes, les frais et les charges qui peuvent constituer des freins à la croissance.

Tout premier projet à utiliser l'effet de levier du PRG pour le secteur des transports en Afrique, le soutien financier à Air Côte d'Ivoire créera des emplois, favorisera le tourisme, le commerce et le développement du secteur privé.

Plus de 1,2 million de passagers d'ici à 2030

Le trafic-passagers devrait ainsi passer de quelque 719 972 voyageurs en 2016 à plus de 1,2 million d'ici à 2030. Le fret aérien, quant à lui, devrait augmenter de 35% d'ici à 2026. Par ailleurs, 77 pilotes et 120 techniciens de l'aviation supplémentaires, dont 35% de femmes, seront formés.

Le projet facilitera les liaisons aériennes dans sept centres économiques nationaux et permettra la desserte de 23 destinations régionales.

La mise en œuvre du programme créera, d'ici à 2020, 684 emplois directs pour le personnel navigant et commercial et quelque 5 000 emplois indirects d'ici à 2029 dans les activités connexes tels que les voyages, le tourisme, la location de voitures et d'autres secteurs similaires.

Ces améliorations contribueront à trois des High 5 de la BAD: « Intégrer l'Afrique » en augmentant les dessertes aériennes et le commerce intra-régional, et « Industrialiser l'Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations africaines » par le tourisme, la création d'emplois et développement du secteur privé.