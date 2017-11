Cote d'Ivoire: Issa Coulibaly à propos des concours - "Les prétendus tuyaux et autres réseaux, c'est fini !"

Plus rien ne sera comme par le passé. Le ministre de la Fonction publique, le Général Issa Coulibaly, a décidé de combattre la fraude et la corruption dans son département ministériel.

Ce jeudi 09 novembre 2017, à l'occasion de la fin de la visite de prise de contact, le ministre a promis la transparence et la crédibilité dans l'organisation des concours administratifs.

« (... ) J'invite chacun de vous, chers collaborateurs, à être les porte-voix du ministère de la Fonction publique, pour dire à tous nos parents que les prétendus tuyaux et autres réseaux, c'est fini ! Seul le travail et une préparation consciencieuse sont les meilleurs et véritables tuyaux pour réussir à un concours et entrer à la Fonction publique », a averti Issa Coulibaly.

Il a invité tout le personnel de son département à s'inscrire dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, celle de la redynamisation et de la compétitivité de l'administration ivoirienne. Selon lui, personne ne doit rester en marge de cette vision. C'est pourquoi le premier responsable de la Fonction publique a souhaité plus d'engagement et de détermination au travail.

« Notre souci constant doit être la recherche de la qualité, de l'efficacité, de la célérité et l'atteinte des résultats. Encrez dans vos habitudes la ponctualité, l'assiduité, la conscience professionnelle et sortez de la lourdeur administrative », a recommandé le général Issa à "ses troupes". Il a exhorté les agents à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le traitement des dossiers afin de gagner la confiance des usagers. Toutefois, il s'est dit conscient des difficultés auxquelles certains services sont confrontés. Notamment le manque de moyens financiers et matériels.

Mais cela, a-t-il souligné, ne doit pas freiner leur ardeur et leur abnégation au travail. Il a promis s'évertuer à rechercher des appuis financiers et matériels afin de doter les services de moyens de travail conséquents pour l'accomplissement de leur mission. Issa Coulibaly a par ailleurs a annoncé que les travaux de rafraichissement des locaux de la Fonction publique sont en cours. Ils seront ensuite suivis par la réhabilitation de certains services.